Portofino: Semaforo nuovo, le considerazioni dell’Osservatorio ambientale

Da Antonio Leverone per il Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio Ambientale

Al Sindaco Comune di Camogli

Alla Direzione del Parco di Portofino, Santamargherita

Alla Direzione Demanio Marittimo Genova

p.c. Ai Carabinieri forestali. Rapallo

Oggetto: Situazione concessione struttura Semaforo Nuovo di Portofino

Usiamo, volutamene lo stesso “oggetto” da noi scritto il 24.1.22 (vedi allegato),

Sono quindi passati 4 anni di concessione demaniale che continuerà fino al 2049. C’è da

chiedersi con quali risultati per la particolarità del sito e per la sua libera fruizione.

Lo scrivente, e non solo, quale fondatore e membro del locale gruppo V.A.B. (Volontari

Antincendio Boschivo) in occasione degli incontri organizzati dagli enti pubblici per

promuove l’iniziativa, aveva acquisito molti dubbi sulla possibilità di soddisfare

pienamente gli obiettivi che L’Agenzia del Demanio aveva posto nel progetto “Valore

Paese Fari”:

“* Sottrarre dal degrado immobili storici, situati in contesti naturalistici e

paesaggistici, per avviarli a rigenerazione, riattivando le economie locali a beneficio

della cittadinanza.

* Mettere a reddito le strutture attraverso lo strumento della concessione di

valorizzazione fino a 50 anni (affitto), partendo da un’idea imprenditoriale innovativa e

sostenibile.

* Rilanciare l’economia dei territori attraverso progetti imprenditoriali di Lighthouse

accommodation, creando opportunità di sviluppo in una logica di partenariato

pubblico-privato.

* Coinvolgere cittadini, associazioni e imprenditori nella rinascita dei “gioielli del

mare”.

Tutto questo, nella chiarezza del Piano del Parco regionale che non prevede l’utilizzo del

complesso del Semaforo Nuovo ai fini turistici ricreativi. Da cui i dubbi sulla effettiva

realizzazione del “Valore Paese Fari” nel sito del Semaforo Nuovo.

Alla luce di tale situazione il 9 Gennaio 24 il Comune di Camogli respinge l’istanza

edificatoria presentata dalla Società concessionaria.

C’è da domandarsi come sia stato possibile trascurare tale valore normativo dal

Settembre del 2019, data di aggiudicazione della gara alla Newfari srl. Solo nel 2023 si

scopre l’incompatibilità della proposta di riqualificazione presentata dal concessionario

in quanto in contrasto con le norme del Piano del Parco.

In ogni caso quello che maggiormente ci preoccupa, oltre la questione del cambio di

destinazione d’uso ricettiva non previsto sono:

Il posizionamento in una dei due fabbricati, di una vasca per la crioterapia (“La

crioterapia è un trattamento fatto in criosauna o criocamera, che sottopone il corpo a

temperature che vanno fino a -130° a scopo terapeutico), Il posizionamento in un area

esterna di una sauna finlandese e soprattutto “l’utilizzo esclusivo a servizio della

struttura ricettiva della maggior parte dell’area esterna”.

In occasione degli incontri in comune e sul sito del Parco riguardanti la promozione del

progetto “Valore Paese Fari” fin da 2017 ai Volontari Antincendio Boschivo (V.A.B.) e

al locale Comitato Spontaneo Tutela Territorio sorsero seri dubbi sulla opportunità di

rendere sostanzialmente privato un sito quale il Semaforo Nuovo. Un sito

particolarmente pregiato dal punto di vista naturalistico ed escursionistico, con una

lunga evoluzione storica quale semaforo per la funzione di sicurezza e comunicazione

con la navigazione in prossimità del grande porto di Genova, compresa la funzione

militare.

Negli anni ‘80/’90 quale proprietà del Corpo Forestale dello Stato rappresentava un

presidio antincendio e di accoglienza dei volontari per attività didattica e di prevenzione.

Ancora oggi sono visibili le coperture in metallo realizzate e poste dagli stessi volontari

a copertura delle vasche raccolta-acqua. Gli stessi volontari chiesero, con un documento

condiviso, di mantenere assolutamente fruibili tali strutture per il servizio antincendio,

considerando indispensabile l’uso dell’eliporto esclusivamente solo per assistenza,

sicurezza e antincendio. Diedero anche la disponibilità a collaborare nella gestione del

complesso ( senza alcun riscontro).

Il contratto di concessone stipulato nel luglio del 2020 prevede un canone annuale di

€ 1.700,00 per 3 anni. Dal quarto anno al ventinovesimo di € 17.000,00. Ci limitiamo a

segnalare che in questi 4 anni di gestione non abbiamo riscontrato alcun intervento di

manutenzione dell’esistente. Per altro sono evidenti situazioni di ulteriore degrado delle

strutture e dell’ambiente di fruizione esterno.

Sarà nostra cura seguire attentamente l’evoluzione degli eventi.

» leggi tutto su www.levantenews.it