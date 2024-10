Prima Categoria, il Savona riparte immediatamente. Monte: “Grande partita della squadra, importante non perdere le distanze da Masone e Campese”

Savona. Una vittoria fondamentale per il morale e per riscattare immediatamente la sconfitta rimediata domenica scorsa contro lo Speranza. Oggi pomeriggio il Savona ha affrontato la Vadese presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” di Celle Ligure prevalendo con un convincente 2 a 0.

Al termine della sfida mister Fabrizio Monte si è detto soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi: “La squadra ha giocato una grande partita, specialmente senza palla ha fatto davvero una prestazione importantissima. Sono contento. Forse un pochettino più di cattiveria sotto porta ci avrebbe permesso di arrivare ad un risultato diverso, ma va bene così. Oggi era troppo importante non prendere i gol innanzitutto e vincere la partita, dopo il passo falso di domenica eravamo concentratissimi a non sbagliare”.

