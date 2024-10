Stamattina in corso Colombo a Rapallo, si è staccata da un palazzo un’importante porzione di intonaco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per verificare che non vi fossero altri pezzi pericolanti. Il tratto di strada interessato, prossimo alla via Aurelia Ponente, è ora percorribile a senso unico alternato.

