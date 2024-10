Regionali, partiti verso il traguardo: a Genova arrivano i “big” per la chiusura della campagna elettorale

Liguria. Ultima settimana di campagna elettorale in Liguria prima delle elezioni regionali, e per i partiti inizia il rush finale: appuntamento “bipartisan” con la chiusura della campagna elettorale per venerdì 25 ottobre, giornata in cui a Genova arriveranno nuovamente tutti i leader nazionali.

La coalizione di centrodestra ha già annunciato che la premier Giorgia Meloni sarà in città per una tappa dell’iniziativa “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre” insieme con Matteo Salvini e Antonio Tajani: appuntamento all’Auditorium Magazzini del Cotone, a partire dalle 16.30, per sostenere il candidato Marco Bucci in vista della chiamata alle urne per domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

