Salvini ad Albenga attacca il Comune di Savona: “Non sempre è stato attento nella messa in sicurezza del territorio”

Albenga. “Oggi visiteremo alcune aziende agricole, che la Lega e la Regione hanno sostenuto in questi anni… non sempre l’amministrazione comunale di Savona, mettiamola così, è stata altrettanto attenta nella gestione e nella messa in sicurezza del territorio“. Eccola, la bordata che non ti aspetti. L’autore è Matteo Salvini, segretario della Lega, impegnato questa mattina in un breve tour nel ponente della nostra provincia (prima ad Albenga, poi a Zuccarello). La picconata contro Marco Russo, sindaco di Savona, e la sua giunta, arriva a pochissimi giorni dall’allerta meteo che ha causato non pochi danni nella nostra provincia (con allagamenti un po’ ovunque, da ponente a levante alla Valbormida).

Salvini arriva ad Albenga puntuale alle 10. Prima tappa al Point di Stefano Mai, candidato alle prossime elezioni regionali. Poi, sempre insieme a Mai, per il leader del Carroccio un breve giro per il centro di Albenga: il viale dove è in corso il mercatino dell’antiquariato, il centro storico, piazza San Michele. Incontra le persone, distribuisce loro a mano i santini. Incrocia l’auto del vescovo Guglielmo Borghetti, con cui scambia un rapido saluto.

