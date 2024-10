Sanità, Bucci visita con Ciangherotti l’ospedale di Albenga: “Struttura moderna, la metteremo a regime e con PS riaperto”

Albenga. “Impressionato” davanti ad “un ospedale moderno, fatto bene e capace di offrire un ottimo servizio”. Così Marco Bucci, il candidato alla residenza di Regione Liguria del centrodestra, ha descritto l’ospedale di Albenga, dove si è recato – nella tarda giornata di ieri, sabato 19 ottobre – (QUI il video) accompagnato dal vice coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato alla carica di consigliere regionale Eraldo Ciangherotti.

“Questo è un ospedale perfetto per poter realizzare il discorso delle macchine che lavorano 18 ore anziché 6-7 ore – ha detto Bucci -, in modo tale da consentirci di smaltire le liste d’attesa, anche perché qui le attrezzature non mancano”.

