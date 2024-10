Serie D, Vado batte Ligorna. Tarabotto: “Bravo Cottafava! Situazione Albenga? C’è culpa in vigilando”

Vittoria importantissima per il Vado. Sul campo dell’ambizioso Ligorna, la formazione di mister Marcello Cottafava ha vinto 3 a 2 (qui la cronaca del match). Non è stata una partita facile, anzi. Ma lo spirito battagliero messo in campo dalla squadra fa ben sperare, visto che come noto le qualità non mancano.

Così il presidente Franco Tarabotto: “Questa partita può darci autostima e rilanciarci. Abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato. Lo ha dimostrato. Sarebbe andato bene anche un pareggio. Entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Mi è piaciuto moltissimo il cambio del nostro allenatore, che ha tolto Gagliardi per mettere un’altra prima punta, Alfiero, al fianco di Vita. Ha poi segnato. L’allenatore ha dato alla squadra il segnale che si voleva provare a vincere. C’era assenti ma abbiamo una rosa che può sopperire ad alcune assenze. Mi dispiace per come è partito il campionato. Oggi abbiamo vinto contro una squadra fortissima”.

