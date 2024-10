Toti a Spezia con il suo libro: “In Liguria una rivoluzione che stava sulle balle un po’ a tutti”

“Nel libro c’è tutto il portato, il vissuto che poi ci ha condotto a fare quello che abbiamo fatto in Liguria. In sostanza è un libro binario, che racconta quello che la politica ha saputo fare in Liguria e perché ha saputo farlo, e quello che la politica non ha saputo fare nel resto d’Italia e perché talvolta ha guardato anche con una certa antipatia la Liguria”. Così Giovanni Toti ha concentrato il senso di Confesso: ho governato alla presentazione del libro tenutasi ieri in un terminal crociere al completo. Introdotta dall’assessore uscente Giacomo Giampedrone, l’iniziativa ha visto il vice direttore del Giornale, lo spezzino Francesco Maria Delvigo, intervistare l’ex presidente, le cui parole si sono alternate con quelle del collega e amico Paolo Liguori. Riferendosi all’inchiesta, Toti ha detto che “quest’estate è stato clamoroso perché per la prima volta, con la politica che fischiettava, i magistrati hanno scritto nero su bianco che il loro pre-giudizio su un eletto vale più del voto popolare”, affermando altresì che “quello che è successo, è successo perché secondo me c’è stata una politica che stava un po’ sulle balle a tutti… è stata una rivoluzione”; e sempre in riferimento all’operato politico dei suoi mandati, ha osservato: “Non abbiamo detto quello che la gente vuole sentirsi dire, ma quello che ritenevamo utile per tutti. Ai cittadini bisogna cominciare a dire una cosa molto semplice e in questa regione glielo abbiamo detto; un qualcosa che non ho ancora sentito dire a un politico né del mio né di altro schieramento, e che è la cosa più semplice del mondo, cioè: non esiste il diritto, sacrosanto, a vivere in un’Italia migliore, senza contribuire al dovere di costruirla”. Per Toti, “quando la politica imparerà che non sempre la soluzione facile è quella giusta e che non sempre trovare il colpevole, che è la via più facile, risolve la situazione, probabilmente sarà una politica che comincia a fare quello che è stato fatto in Liguria prendendosi delle responsabilità e, come evidente in questa storia, anche qualche sonoro schiaffo”. Assicurando l’ex gov che “dovessi rifare tutto, lo rifarei uguale, identico”. Nella folta platea venuta ad ascoltarlo, l’ex presidente regionale Sandro Biasotti, l’onorevole Ilaria Cavo, volti di primo piano della rappresentanza del mondo economico quali l’ex presidente degli Agenti marittimi spezzini, Giorgia Bucchioni, il presidente di Confindustria La Spezia, Mario Gerini, il direttore di Confindustria e dell’Ance spezzina, Paolo Faconti, e ancora numerosi amministratori di area arancione e naturalmente i familiari dell’ex presidente. “Io prendo tutto positivamente, nella vita bisogna anche saper relativizzare – ha detto ancora l’ex numero uno dell’amministrazione regionale -. Credo però di aver vissuto personalmente una cosa ingiusta, che la mia famiglia abbia subito un male ingiusto. E l’ha vissuto anche questa regione, perché si è interrotto un percorso, che può piacere o meno, ma i numeri parlano da soli; la rivoluzione che abbiamo fatto è qualcosa che questo territorio poche volte aveva vissuto prima. Ad ogni modo, quando ti succede qualcosa di questo tipo, ci resti male, quindi ti rimbocchi le maniche, fai un esame di coscienza – io ne ho fatti mille e credo di non aver fatto nulla di sbagliato nel mio agire – e poi ti guardi intorno e dici: ci risolleveremo, come si sono risollevate generazioni che hanno vissuto cose peggiori”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com