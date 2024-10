Toti chiede di svolgere i lavori di pubblica utilità al Parco di Montemarcello, Magra e Vara

E’ il Parco di Montemarcello, Magra e Vara l’ente indicato l’ex presidente regionale Giovanni Toti per lo svolgimento delle 1.500 ore di lavori di pubblica utilità, conversione della pena di due anni e un mese patteggiata con la Procura. Richiesta in tal senso è stata presentata nei giorni scorsi dall’avvocato di Toti, Stefano Savi. In subordine, è stato indicato l’Istituto tumori dell’ospedale San Martino di Genova. In seno al Parco regionale spezzino, l’ex presidente, spiega Ansa, svolgerebbe attività di raccolta, di studio e di approfondimento di materiale per la promozione turistica dell’area protetta.

L’articolo Lavoro, carovita, salario minimo, incontro all’Urban Center con Arturo Scotto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com