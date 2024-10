Tre punti per la Sampdoria contro il Cesena, Sottil: “Abbiamo vinto con merito, ma si può migliorare”

Cesena. Il Cesena nel 2024, in casa, non aveva mai perso. Lo ha fatto oggi, cadendo contro la Sampdoria dopo un “tambureggiante”, come lo ha definito il tecnico blucerchiato, 3-5. Proprio Andrea Sottil, ai canali ufficiali del club, ha commentato la sfida. “Qui non è facile fare punti – dichiara il mister -, il Cesena era imbattuto in casa da diversi mesi. Noi abbiamo approcciato bene ma siamo andati sotto su una disattenzione. Poi abbiamo ripreso la partita e dimostrato maturità, vivendo i due tempi come due partite diverse. I ragazzi hanno qualità e sono un grande gruppo, oggi hanno vinto con merito“.

Una partita che la Samp ha affrontato cambiando qualche elemento rispetto alle ultime gare. Ad esempio, Meulensteen, protagonista di una doppietta, che ha giocato al posto di Yepes, oppure Kasami che ha sostituito Bellemo. Insomma, qualche modifica c’è stata, frutto della considerazione che il tecnico offre a tutti i giocatori. A questo proposito, Sottil commenta: “Dal direttore Accardi ho ricevuto carta bianca e quindi sto prendendo in considerazione tutti i giocatori. Per esempio, oggi Yepes mi ha messo in difficoltà, perché ha fatto delle ottime gare ma non gli ho dato la maglia. Ma deve continuare a fare quello che sta facendo perché ha la mia grande stima. Faccio delle scelte, sempre per il meglio della Sampdoria. Oggi Meulensteen ha fatto bene, Kasami ha fatto bene e anche chi è subentrato ha fatto bene. Non è facile in questo tipo di partite entrare e farsi trovare pronti. Questo è frutto del mio metodo: tutti sono indispensabili per l’obiettivo comune“.

