Turisti e parlate straniere alla Spezia già nell’Ottocento grazie al Croce di Malta. Poi il colera mise fine a tutto

Fu avveniristico per i tempi l’albergo Croce di Malta che a metà Ottocento i fratelli Lenzi di Lerici realizzarono nel palazzo Da Passano e che dopo diverse destinazioni oggi ospita la Fondazione. Arricchito all’interno da bagni caldi e di acqua di mare, era stato consacrato al mondo dalla presenza della Real Famiglia che qui soggiornò nell’estate del 1853.

I Lenzi s’erano trasferiti in quella sede dopo aver già gestito un albergo di minor pregio ma dall’identico nome nel palazzo dei D’Oria Pamphili dopo che la famiglia patrizia s’era trasferita all’esterno delle mura davanti al neonato Teatro Civico. Una ventina d’anni dopo, anche se l’albergo funziona più che bene, cedono l’attività al loro chef Pernigotti e si spostano nell’elegante Viale Mazzini, water front dell’epoca, continuando tuttavia a mantenere dell’antico esercizio il nome. Il nuovo hôtel che nell’intitolazione aveva premesso l’aggettivo Reale (è veramente lussuoso e à la page) non può non attirare clientela selezionata ed internazionale. Lì andò Giosuè con Annie tentatrice e l’ex presidente Usa Theodore Roosevelt vi consumò una colazione con la sua signora.

