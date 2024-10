Vadese, Oliva bastone e carota: “Buon secondo tempo, ma sono molto arrabbiato perchè secondo me saremmo potuti stare molto meglio nella partita”

Vado Ligure. Una prestazione dai due volti. Oggi pomeriggio Savona e Vadese si sono affrontate presso l’impianto sportivo “Olmo-Ferro” in occasione di una delle gare valevoli per la quarta giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). Il match è terminato 2-0 in favore del sodalizio biancoblù.

A margine della sfida mister Maurizio Oliva è intervenuto dicendosi non propriamente soddisfatto per quanto fatto vedere dai suoi: “Questa partita ci lascia zero punti e un’arrabbiatura perchè non abbiamo giocato un tempo, mentre nella seconda frazione abbiamo fatto molto meglio. Onestamente è vero, dal momento in cui il Savona è andato in vantaggio ha giocato meglio ma io vorrei rivedere l’azione con cui sono andati in vantaggio perchè da un fallo nostro è stato dato rigore a loro. Ci sta che l’arbitro sbagli ma vorrei che sbagliasse qualche volta anche a nostro favore. Non siamo fortunati ultimamente”.

