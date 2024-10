Via dell’Amore, chiusura temporanea per effettuare verifiche tecniche dopo incendio e maltempo

La sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia dichiara: “Ringraziamo i Vigili del fuoco e gli operai presenti in cantiere per la pronta risposta e per il contenimento dell’emergenza: è grazie a queste risorse che possiamo garantire un monitoraggio costante, con l’obiettivo di preservare l’integrità e la sicurezza di questa area particolarmente vulnerabile, sia dal punto di vista ambientale che sociale”.

Chiusura temporanea della Via dell’Amore nella giornata di domani, lunedì 21 ottobre, per consentire l’esecuzione di verifiche tecniche dopo l’incendio di ieri ad un mezzo di cantiere e le ultime allerte per il maltempo.“Alla luce delle piogge intense di queste settimane, a cui si è aggiunto anche l’incendio, subito domato, ad un mezzo di cantiere, domani, d’intesa con il Comune di Riomaggiore, i nostri tecnici effettueranno un sopralluogo per tutte le verifiche del caso – spiega il commissario per le opere contro il dissesto e assessore regionale alla Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone -. Il cantiere, interamente gestito dalla nostra struttura commissariale per la messa in sicurezza e ripristino della Via dell’Amore, che ne ha consentito la definitiva riapertura l’estate scorsa, è infatti rimasto operativo per finiture non strutturali”.