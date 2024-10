Agenda elettorale: Isolabella in tour per la provincia per incontrare gli elettori

Nella giornata di martedì 22 ottobre Loriano Isolabella, candidato al consiglio regionale della Liguria per la lista Alternativa Popolare – Partito Popolare Europeo, incontra i cittadini a Riccò del Golfo e a Beverino e successivamente si recherà a Pignone per poi proseguire verso Borghetto “al fine di poter comprendere i disagi di comunicazione della popolazione della bassa Val di Vara con le zone di Padivarma Borghetto e Brugnato”.

“Concordo con una necessaria e urgente iniziativa che le istituzioni devono assumere per consentire ai residenti di poter percorrere l’autostrada gratuitamente – annuncia Isolabella – e interventi speciali dei servizi dei trasporti locali a titolo gratuito, per alleviare i disagi notevoli per tutti coloro che hanno interessi economici con il territorio del Golfo della Spezia e della Val di Magra ovvero a favore dei: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti e liberi professionisti o persone che devono seguire i propri parenti presso le strutture sanitarie che vengono penalizzati dall’interruzione del percorso viario che collega sia con la città della Spezia che con il casello dell’autostrada di Brugnato”.

Nello stesso pomeriggio di martedì 22 Isolabella incontra gli elettori nel point elettorale di Via del Torretto 62 alla Spezia, nella serata alle 20 intratterrà un gruppo di elettori, che ne hanno fatto esplicita richiesta, presso l’Osteria Giobatta in Corso Cavour.

Nella giornata di mercoledì 23 Isolabella incontra gli elettori al mattino ad Arcola, Ameglia e Santo Stefano Magra e nelle prime ore del pomeriggio a Castelnuovo Magra e Ortonovo. In serata incontro con gli elettori al ristorante Scaletta di Sarzana per un aperitivo-cena.

Nella giornata di giovedì 24 Isolabella e Simonetta Cozzani insieme a Stefano Bandecchi terranno un incontro con gli elettori alle 19.30, per un aperitivo cena presso i Fratelli D’Angelo in Via del Prione.

Gli incontri elettorali che vengono fatti nei locali privati, sono aperti a tutti i cittadini che sono interessati a conoscere le linee programmatiche di Alternativa Popolare e l’invito potrà essere ritirato, solo per ragioni organizzative dell’evento, direttamente presso il point elettorale di via del Torretto 62 alla Spezia oppure chiamando direttamente al 337 258066.

