Aneurisma scambiato per un mal di schiena, per i medici indagati potrebbe scattare lo “scudo penale” introdotto con il Covid

Genova. La giudice Angela Nutini ha disposto una perizia per accertare la responsabilità dei due medici indagati per omicidio colposo per la morte di Daniele D’Amato, zio delle campionesse di ginnastica artistica morto tre anni fa per un aneurisma addominale.

L’uomo, 48 anni, si era presentato ben quattro volte in ospedale nel giro di tre giorni (prima al pronto soccorso di Novi Ligure poi al San Martino di Genova) lamentando un forte mal di schiena, liquidato secondo l’accusa con accertamenti insufficienti e poi dimesso. Solo cinque giorni dopo il primo accesso al pronto soccorso al 48enne era stata fatta una tac con contrasto che aveva riscontrato una ‘dissecazione aortica’. A quel punto era stato operato d’urgenza ma l’intervento a quel punto non era stato sufficiente a salvargli la vita.

