Assegnato alla goletta Pandora il 19esimo Trofeo Vele Storiche Viareggio

E’ andato alla goletta Pandora dell’associazione spezzina Vela Tradizionale la diciannovesima edizione del Trofeo Vele Storiche Viareggio, tradizionalmente assegnato all’imbarcazione distintasi per importanza storica, culturale, stato di manutenzione e originalità. La goletta a gabbiole lunga 30 metri è stata costruita in pino di Carelia nel 1994 dal cantiere russo Grumant di Petrozavodsk su progetto di Andrew Akhmeton. Dal 2011 il comandante Luca Buffo e il nostromo Fanja Raffellini svolgono attività di formazione e scuola di marineria insieme agli iscritti dell’associazione, presieduta dalla stessa Raffellini.

Al raduno, organizzato dall’associazione Vele storiche Viareggio e dal Club Nautico Versilia hanno preso parte oltre 50 imbarcazioni, suddivise in 7 raggruppamenti. Oltre 400 membri di equipaggio, dal 17 al 20 ottobre hanno partecipato alla manifestazione conclusiva della stagione di regate in Mediterraneo dedicate alle barche classiche. Le condizioni meteomarine hanno consentito lo svolgimento di una sola prova in mare nella giornata di domenica, corsa con una brezza leggera da nord ovest e un sole estivo.

Lo svolgimento di un’unica regata con poco vento non ha consentito l’arrivo di tutte le barche.

I vincitori delle uniche categorie VSV premiate: Sula IronFox (1972), Testa e Lische (1981), Rabicano (1967), Rrose IV (1983). Nelle classifiche con certificato di stazza CIM, curate dall’AIVE, è stato possibile premiare solo Grifone, il 5.50 S.I. (Stazza Internazionale) del 1963 della Marina Militare.

Nel 2025 la ventesima edizione del raduno coinciderà con il ventennale dell’associazione, nata a Viareggio nel 2005.

