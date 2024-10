Campagna elettorale, inizia l’ultimo giro di giostra: l’obiettivo comune è convincere gli indecisi e sconfiggere l’astensione

Il countdown è avviato: mancano meno di sette giorni alle elezioni regionali in Liguria. Va da sé che i vari schieramenti hanno solo cinque giorni per attrarre nuovi elettori e, in particolare, per convincere quelli indecisi e propensi a non partecipare al voto che, lo dicono i dati ormai da anni, sono sempre di più. Le elezioni si terranno il 27 e 28 ottobre, con il silenzio elettorale che inizierà sabato, da rispettare in media e piazze. Un’avventura che terminerà venerdì 25 ottobre a Genova dove i leader dei partiti si riuniranno per i tradizionali eventi di chiusura: il centrosinistra sarà in piazza, mentre il centrodestra si riunirà in un luogo al chiuso.

Come utilizzeranno Marco Bucci e Andrea Orlando questi cinque giorni? Entrambi i candidati si muoveranno in tutto il territorio ligure, dalla Val di Vara all’entroterra del ponente, cercando di coprire ogni area. Bucci ha trascorso la domenica a Genova, partecipando a un evento di downhill e incontrando il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ma proprio a Genova ci sono preoccupazioni riguardo a una possibile sovraesposizione del candidato, che potrebbe risultare controproducente. I sostenitori di Bucci sanno che sta puntando alla presidenza della Regione, mentre i critici, in particolare alcuni elettori delusi dalla sua amministrazione comunale, potrebbero optare per un altro candidato. Da qui l’intenzione di andare a convincere gli elettori nelel province dove è meno conosciuto, in particolare proprio quella spezzina, “patria” d’origine di Andrea Orlando.

