Conclusi i lavori per la realizzazione del primo dei tre appartamenti destinati a padri separati a Porta Genova

Si sono conclusi i lavori per la riqualificazione e realizzazione del primo dei tre alloggi destinati a padri separati realizzati in una porzione del fabbricato denominato Porta Genova in via Anita Garibaldi 12 alla Spezia un edificio che storicamente è dedicato a funzioni di servizio alla persona, e che nel recente passato ha ospitato alcune attività dell’Istituto per anziani “G. Mazzini”, di cui originariamente era parte integrante. Il progetto completo è composto da tre unità abitative per una superficie variabile da 46 a 50 metri quadrati, e dotate di zona giorno, zona notte con due camere da letto e bagno. È stata poi realizzata un’area comune dedicata alla socialità ove gli ospiti potranno svolgere attività ludiche ricreative in compagnia. La realizzazione di questi appartamenti rientra in un progetto più ampio messo a punto dal Comune della Spezia che ha previsto la ristrutturazione dell’ala sinistra dell’edificio di via Anita Garibaldi che ospita gli appartamenti, i quali attualmente risultano in carico ai Servizi sociali dell’ente che li hanno assegnati. Ogni alloggio sarà dotato di nuovo impianto elettrico e idrico mentre il gas non è stato realizzato in quanto si prevede l’utilizzo di cucina ad induzione mentre il riscaldamento così come il raffrescamento è stato garantito dall’installazione di pompe di calore, l’acqua calda sarà prodotta tramite boiler elettrico, inoltre la copertura è stata coibentata con materiale isolante al fine di garantire un risparmio energetico ed un maggiore confort per i fruitori. Inoltre sono stati installati pannelli fotovoltaici per un ulteriore risparmio energetico. Per questo primo lotto di lavori sono stati utilizzate risorse derivanti da un finanziamento regionale pari a € 256.937,74. È previsto un secondo lotto di lavori che andrà a riqualificare completamento lo stabile. La progettazione dell’Intervento è stata eseguita dall’Arch. Federico Ferrari ed i lavori principali sono stati eseguiti dalla Ditta Edil Elle S.r.l. e Egos.

