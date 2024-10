Eccellenza, altra sconfitta per l’Arenzano. Corradi: “Iniziato così male solo al mio primo anno qui ma non dobbiamo deprimerci”

Pietra Ligure. “Sinceramente così negativo oggi io non lo sono. Rispetto a domenica scorsa i ragazzi ci hanno provato. Questo è un momento che non ci gira neanche troppo bene, nel senso che prendiamo dei gol in momenti dove la partita è in pieno equilibrio e poi succede qualcosa. È evidente che siamo in difficoltà, che non siamo brillanti, che stiamo faticando, che ho diverse individualità che sono sotto tono. Però io a questi ragazzi più di tanto in questo momento non posso chiedere”. Questo l’inizio del commento post partita di mister Alberto Corradi a margine della sconfitta per 2-0 in casa del Pietra Ligure.

“Abbiamo provato a modificare anche il modo di rompere la partita, non siamo capaci a giocare sporco – prosegue -. L’ultima parte di partita gli ho chiesto di farlo ma continuavamo con un giro che poi diventa sterile. Quando le squadre avversarie si mettono basse e difendono forte, così come ha fatto il Pietra nell’ultima fase della partita, poi rischi di dare il via a ripartenze. Rimane che, rispetto a domenica scorsa, abbiamo lavorato molto bene sulle preventive e preso poche imbucate da una squadra che ha grandissima qualità in quella fase lì. Sotto quell’aspetto lì ho visto un miglioramento, per il resto c’è da lavorare, da cercare lo stato di forma e non deprimersi”.

