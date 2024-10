Energia e rifiuti, comitati sfidano i candidati a pronunciarsi: “Bucci ha già detto che biodigestore si farà”

“Nel giro di due giorni dal mondo delle imprese sono venuti due forti richiami su altrettanti record negativi della Liguria. La nostra regione ha la spesa più alta in Italia per il trattamento dei rifiuti: 507 euro a tonnellata. Il costo medio nazionale è di 386 euro. Fanno meglio le regioni del Sud, che si attestano su un costo medio di 459 euro a tonnellata. Anche nella percentuale di raccolta differenziata siamo tra i fanalini di coda: 55,6%. Peggio di noi solo Lazio (55,1) e Calabria (53,8). Fonte CNEL-Sole 24 Ore. E’ esagerato parlare di fallimento della politica dei rifiuti della Regione Liguria? E se errare è umano, perseverare è diabolico. Il candidato del centrodestra Marco Bucci ha ribadito che il biodigestore di Saliceti, si farà per chiudere il ciclo dei rifiuti di mezza Liguria. Poco importa se è il più costoso d’Italia (950 euro a tonnellata, contro una media nazionale di 450 euro a tonnellata). Lui vigilerà perché venga fatto bene. E vorremmo anche vedere. Al momento nessuno dei candidati di centrodestra, a partire dall’assessore uscente Giacomo Giampedrone per arrivare all’on. santostefanese Stefania Pucciarelli, mostra ravvedimenti. Non va meglio in Liguria un altro comparto fondamentale della green economy: la produzione di energia da fonti rinnovabili. La Confidustria ligure ha analizzato i dati. Deprimenti. Entro il 2020 la Liguria doveva raggiungere il 14% di energia pulita. Si è fermata al 7,9%, pari a 299 megawatt di potenza installata. Il Piano regionale 2021-2027 non esiste. Confindustria afferma che ci sono 120 aziende interessate all’installazione d’impianti fotovoltaici per una produzione energetica di 33 Gwh, che incrementerebbe la produzione regionale di energia green del 27%. Chiederemo a Confindustria di sostenere la nostra proposta: abbandonare il costosissimo progetto di biodigestore di Saliceti per far posto a un parco fotovoltaico di 40.000 metri quadrati capace di produrre da solo 16,9 Gwh. Per chiudere il ciclo dei rifiuti, facendo drasticamente abbassare il costo a tonnellata, se proprio non si vuole abbracciare il compostaggio di comunità, conviene portare la FORSU in impianti già esistenti fuori regione, dove ormai le tariffe di conferimento a carico dei comuni sono crollate sotto i 40 euro a tonnellata contro i 110 euro previsti nel piano finanziario presentato da Recos/Iren per Saliceti. L’autarchia regionale, voluta da Toti e Giampedrone, danneggia le tasche dei contribuenti liguri del Levante e l’ambiente della bassa Val di Magra. A Bucci lo hanno spiegato? Hanno spiegato che gli “impianti minimi” come Saliceti sono fuori norma per sentenza del Consiglio di Stato? Ne ha preso atto la nuova Agenzia regionale dei rifiuti, che sta soprassedendo. Siccome il suo entourage totiano non glielo ha spiegato, abbiamo chiesto a Bucci un incontro. Confidando che non ascolti solo gli “amici”. Ovviamente abbiamo chiesto l’incontro anche ad Andrea Orlando, candidato del centrosinistra. Lo abbiamo ottenuto per metà settimana. Per tutti le domande sono: come intendete chiudere il ciclo dei rifiuti a minori costi per i contribuenti liguri e minori danni per i territori? E come intendete affrontare il piano energetico regionale 2021/2027 per recuperare quattro anni di ritardo? Come valutate la nostra proposta? Per ora abbiamo ottenuto il consenso delle altre liste del centrosinistra. Attendiamo risposte”. Comitati No Biodigestore Saliceti e Sarzana, che botta!

