Galliera, Usb: “L’organizzazione sanitaria come il gioco delle tre carte?”

Genova. “Perchè le inique scelte politiche gestionali del Servizio Sanitario Regionale devono ricadere pesantemente sugli operatori sanitari del servizio pubblico? Che fine hanno fatto gli “eroi” post pandemia che venivano ersi per il lodevole lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria? Oggi si trasferiscono le risorse umane come fosse un gioco! Decisioni assurde e paradossali colpiscono pesantemente dei servizi eccellenti che danno lustro alla sanità genovese, ligure e alla nazione intera. Senza un reale confronto sindacale e senza valutare adeguatamente il contesto emergenziale alcuni lavoratori subiscono passivamente ogni decisione calata dall’alto. E in mezzo alle decisioni “padronali” sono coinvolti anche i pazienti che, loro malgrado, potrebbero rischiare di subire ritardi ed errori sanitari causati soprattutto da condizioni di lavoro stressanti e improvvisate”.

Così inizia il lungo comunicato di Usb sul Galliera, in cui il sindacato stigmatizza la gestione della struttura da parte della dirigenza.

