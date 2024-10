Gamberoni e pesce pregiato tra i regali in cambio degli appalti: al superdirigente della Questura sequestrati anche vino, posate e buoni benzina

Genova. A Fernando Colangelo, il ’superpoliziotto’ (in realtà tecnicamente è un dirigente di seconda fascia iscritto ai ruoli civili del ministero dell’Interno) indagato per peculato, corruzione e falso nell’ambito dell’inchiesta genovese sugli appalti spezzatino assegnati ad imprenditori amici in cambio di favori e regali, i finanzieri del primo gruppo guidati dal colonnello Giuseppe Di Tullio, hanno sequestrato, oltre a telefono, pc e documentazione varia, anche scorte di gamberoni e pesce pregiato conservati nel freezer di casa.

Si tratterebbe – secondo l’accusa – di uno dei tanti regali fatti dagli imprenditori a cui erano stati assegnati appalti per ristrutturazioni, forniture e servizi per la caserma Ilardi di Sturla, i commissariati di Pré e Cornigliano e Rapallo, il reparto mobile di Bolzaneto e la gestione del ristorante dello stabilimento balneare della polizia di Stato a Quinto.

