Gasparri a Loano per Vaccarezza: “La sua solidità è sotto gli occhi di tutti”. Il consigliere: “Chiedo a Bucci un assessore savonese”

Loano. “A prescindere da chi sarà, io credo che Marco Bucci non potrà non inserire un assessore savonese nella sua giunta“. A dirlo è Angelo Vaccarezza, consigliere comunale uscente e candidato alle prossime elezioni nelle file di Forza Italia. Lo dice nel corso della serata in cui incontra amici e simpatizzanti insieme al senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama, venuto a supportare Vaccarezza nella volata finale di questa campagna elettorale per le regionali della Liguria, in programma il 27 e 28 ottobre.

“Uno dei grandi errori degli ultimi 4 anni è stato quello di lasciare fuori dalla giunta la seconda provincia della Liguria – afferma lo stesso Vaccarezza – Bucci prenda chi vuole, ma porti una voce savonese all’interno della giunta. Ha già promesso due cose: no al rigassificatore, no al termovalorizzatore nel savonese. Gliene chiediamo una terza: sì ad un assessore della provincia di Savona nella giunta regionale”.

» leggi tutto su www.ivg.it