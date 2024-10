Gazebo Fratelli d’Italia: appuntamenti alla Spezia e Ceparana

Domani martedì 22 ottobre Fratelli d’Italia sarà presente alla Spezia e Ceparana con i propri gazebo informativi. A Ceparana appuntamento dalla 9 alle 13 presso mercato settimanale e alla Spezia dalle 10.00 alle 13.00 in largo Caffarata Corso Cavour. “Dirigenti ed eletti del partito di Giorgia Meloni – si legge in una nota – vi aspettano per discutere di Liguria in vista delle prossime elezioni regionali”.

