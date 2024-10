Giannetti replica a Bucci sul trasporto pubblico: “Metafora delle politiche della destra spezzina”

“Che il disastro sul trasporto pubblico spezzino fosse ormai acclarato non è una notizia, ma oggi lo stesso Marco Bucci certifica le difficoltà delle aziende del trasporto pubblico ligure. C’è soltanto un problema: nel proporsi come unico ed improbabile possibile salvatore dimentica che nella provincia di Spezia la crisi in cui è franato oggi il tpl è il risultato di anni di (non) politiche peracchiniane. Anni in cui si è fatto l’esatto opposto di ciò che noi proponevamo e proponiamo e di ciò che oggi, durante la campagna elettorale, Bucci promette ai liguri, a partire dai tagli verticali a danno del servizio, dei cittadini e dei lavoratori e delle lavoratrici Atc. Al netto del famigerato bando Mit – con cui si è riusciti a far arrivare anche mezzi che non passano dai ponti – sono state utilizzate male le scarse risorse regionali, si è sempre scelto di non attivare politiche che allargassero il bacino di utenza e quindi incentivassero davvero gli spezzini e le spezzine a lasciare a casa la propria macchina e a salire su un autobus, tanto per andare lavoro quanto per uscire la sera. Ancora oggi ci sono addirittura dubbi sulla gratuità sia dei parcheggi di interscambio sia sulle navette che li collegheranno al centro. Da stamattina quindi sappiamo che questo disastro è ampiamente certificato non soltanto dai numeri di Atc, dall’improvviso ed inevitabile cambio della dirigenza avvenuto qualche mese fa quando la situazione era ormai già sfuggita di mano, dall’enorme incertezza in cui versa il servizio – anche in virtù dell’esito del subappalto del 30% delle linee a Trotta – ma anche dal candidato presidente della coalizione di centrodestra. Per fortuna i liguri possono scegliere di voltare pagina”. Lo afferma in una nota la capogruppo del Partito democratico spezzino Martina Giannetti, commentando le parole del candidato del centrodestra alla presidente della Regione sul trasporto pubblico locale.

