Giorno del ricordo, querela agli Amici di Ponte Carrega dopo le critiche per il relatore considerato vicino a Casa Pound

Genova. Nella giornata odierna il Presidente dell’Associazione Amici di Ponte Carrega è comparso davanti ai Carabinieri della Stazione di Molassana in qualità di indagato per rispondere all’interrogatorio delegato dalla Procura della Repubblica di Genova dal Pubblico Ministero incaricato delle indagini per i reati di diffamazione a mezzo stampa.

“Abbiamo appreso con sorpresa l’esistenza di una denuncia penale nei nostri confronti per diffamazione a mezzo stampa per una nostra lettera, indirizzata al Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno, poi pubblicata sul nostro sito internet e sulla pagina Facebook dell’Associazione – si legge nella nota stampa diffusa questo pomeriggio dall’associazione Amici di Ponte Carrega – Il querelante sarebbe dovuto intervenire davanti alle scuole del territorio, in qualità di relatore, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Ricordo dello scorso 10 febbraio. La lettera criticava l’opportunità di fare intervenire davanti alle scolaresche del territorio un relatore che, secondo fonti verificate di stampa, aveva, di sua spontanea iniziativa, caricato e pubblicato sul proprio profilo Facebook un’immagine (banner) con il logo e i colori di Casa Pound, palesando pertanto una sua vicinanza a quella realtà. Considerato ciò, e considerata la delicatezza di un tema che va affrontato con rigore storico e senza revisionismi e strumentalizzazioni, abbiamo quindi richiesto al Comune di Genova – Municipio IV Media Val Bisagno di ritirare il proprio patrocinio all’iniziativa, come già precedentemente fatto, per gli stessi motivi di opportunità, dagli altri due enti patrocinatori dell’evento (Associazione GAU e COOP Liguria) e di valutare con maggiore attenzione la scelta di prossimi futuri relatori”.

