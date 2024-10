Savona. Lunedì 28 ottobre, alle ore 11, l’ITS Academy consegnerà i diplomi agli studenti e annuncerà la proroga delle iscrizioni al 16 dicembre 2024 per i due nuovi corsi a Savona e Genova.

La cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del corso Tecnico Superiore in Efficienza Energetica ITS 6 e ITS 8 si svolgerà lunedì 28 ottobre alle ore 11 presso, l’Unione Industriali in Via Gramsci.

