Liguria. Sono stati Leonardo e Ginevra i due nomi più popolari in Liguria assegnati ai nuovi nati del 2023.

Ad attestarlo è l’Istat, che ha diffuso il report su natalità e fecondità relativo proprio allo scorso anno. I genitori liguri, nella scelta del nome, seguono la tendenza nazionale: il nome più diffuso in Italia per i bambini è proprio Leonardo (è il più popolare in bene 12 regioni), per le bambine è invece Sofia. Ginevra è però il più utilizzato, oltre che in Liguria, in Lazio.

