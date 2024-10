“Non lasciarti truffare”: l’iniziativa promossa dai pensionati della Cisl Savona

Liguria. Parte “Non lasciarti truffare”, iniziativa dei pensionati della Cisl di Savona promossa insieme al sindacato di polizia Siulp e alla Questura. Il primo incontro martedì 22 ottobre ad Albenga.

Le truffe agli anziani in provincia di Savona, come in altre zone d’Italia, sono un problema crescente, spesso perpetrate da persone senza scrupoli che approfittano della vulnerabilità delle persone più anziane. Si tratta di iniziative criminose a volte conosciute, come nel caso delle truffe del finto incidente, del falso incaricato di servizi pubblici, della finta consegna di pacchi, delle chiamate telefoniche o delle comunicazioni via internet per ricevere informazioni bancarie o personali. Queste si perfezionano nel tempo e, con l’aiuto della tecnologia, se ne aggiungono continuamente di nuove e fantasiose, che spesso trovano le vittime impreparate a riconoscerle.

