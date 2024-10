Orlando: “Bucci non è moderato con Bandecchi e Vannacci a suo sostegno”

“Nelle mie liste ci sono molti esponenti del mondo moderato e cattolico, delle professioni e delle imprese. Ma ormai i moderati hanno scoperto che Bucci non è un moderato, ed è sostenuto da Bandecchi e da Vannacci. Io sono una persona in grado di ascoltare e di confrontarmi con tutti, e ho grande rispetto delle istituzioni”. Lo afferma in una nota il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

“Sento una disillusione che non si recupera in una tornata elettorale, ma sento anche un clima di disponibilità al confronto del quale dobbiamo approfittare. Io, scherzando, ai comizi chiedo a tutti – aggiunge Orlando – di adottare un astensionista. Non mi sono autoproposto. In tutte le tornate, dal 2015 a oggi, mi è stato chiesto di correre da presidente. E a queste ultime elezioni ho detto che se si riteneva la soluzione migliore, io c’ero. A fronte del disastro che ha fatto la destra, mi sembrava un dovere restituire qualcosa alla mia terra in termini di esperienza e di relazioni, un modo di pagare un debito con un territorio a cui devo molto”.

