Palasport, Micillo (Coni Liguria): “Se pensiamo a come era prima l’impianto questo è un sogno che si avvera”

Genova. Nel dibattito che si è aperto sulla ristrutturazione del Palasport, tra notizie e parziali smentite legate alle caratteristiche tecniche dell’impianto, interviene anche Antonio Micillo, presidente del Coni Liguria.

Micillo dice: “E’ doveroso da parte del Coni Liguria, che rappresento, ribadire quanto ebbi ad affermare alla presentazione alla stampa dell’Arena Sportiva del Palasport: è come un sogno che si avvera se pensiamo a come era l’impianto, abbandonato da troppi anni: dimostrava tutta la sua vetustà, sia nell’impianto planimetrico distributivo, per dirla in termini tecnici, non rispondendo ai moderni canoni di utilizzo, sia nel degrado complessivo della struttura. Lo spazio risultava completamente inagibile e per riportare l’edificio ad una condizione di agibilità era evidente che fossero necessarie importanti opere strutturali ed impiantistiche”

