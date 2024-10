Pnrr, Prefettura: “In provincia finanziati 734 progetti”

Monitorare gli interventi del Pnrr previsti in provincia, rafforzare le sinergie istituzionali tra amministrazioni e soggetti attuatori e supportare gli Enti territoriali nella realizzazione delle opere. Questi gli obiettivi della Cabina di coordinamento per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazione di Ripresa e Resilienza la cui prima riunione, presieduta dal Prefetto Maria Luisa Inversini, si è tenuta questa mattina presso il Palazzo del Governo.

“Nel corso dell’incontro è stato effettuato un monitoraggio delle principali criticità riscontrate dagli Enti Locali nella gestione delle opere e dei fondi del Pnrr, nonché dei correttivi e delle buone prassi utili ad attenuare le difficoltà ed a semplificare le procedure di rendicontazione- spiega una nota della Prefettura -. A tal fine, la Cabina di Coordinamento ha convenuto sulla calendarizzazione di incontri mirati per affiancare, a livello tecnico, i Comuni. In conformità a quanto previsto dalle Linee guida, le criticità rilevate saranno poi oggetto di uno specifico piano di azione elaborato dalla Cabina di coordinamento per individuare le iniziative necessarie, sul piano amministrativo, alla piena realizzazione degli interventi Pnrr.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com