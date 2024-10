Prima Categoria. Una San Filippo Yepp coriacea blocca l’Ospedaletti, Torregrossa: “Non temiamo nessuno, puntiamo ai playoff”

Albenga. Un punto importantissimo per la San Filippo Neri Yepp quello conquistato contro l’Ospedaletti. Gara equilibrata nella quale le squadre sono uscite forti in diversi momenti, che ha reso la partita ancora più stimolante e divertente sia per le squadre che per gli spettatori presenti all’Annibale Riva. Buona prima frazione per l’Ospedaletti, dove alla fine del primo tempo è uscita anche la squadra di Torregrossa e Rotiroti. Nel secondo tempo esce invece la qualità di Rizzo, che blocca il rigore di Schillaci, rendendo questo punto anche suo.

Molti più attacchi verso la porta per l’Ospedaletti, pochi per i giallorossi, con Carparelli sempre raddoppiato per cercare di contenere la sua forza fisica oltre che i suoi movimenti da vero bomber di razza, ovviamente la sua fama lo precede. Ma è nei calci da fermo che la squadra albenganese sa rendersi pericolosa, une delle armi in più per una squadra che forse per la prima volta punta il mirino un po’ più in là, rispetto agli anni scorsi dove il punto principale era la salvezza.

