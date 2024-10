Rapallo: asilo nella serra, muro contro muro in Consiglio

Muro contro muro tra opposizione e maggiorana circa il previsto asilo nella serra a parco Casale. Consiglio comunale convocato dai consiglieri di opposizione Francesco Angiolani, Andrea Annichiarico, Pier Giorgio Brigati, Andrea Carannante e Gaia Mainieri per dire no ad un asilo non servito da un’adeguata viabilità e dai necessari posteggi. I consiglieri di opposizione hanno spiegato i loro dubbi, hanno proposto alternative. Nella discussione è intervenuto anche il consigliere Armando Ezio Capurro, presente per la prima volta in Consiglio dopo l’elezione. Per lui il problema lo si può risolvere eliminando i vincoli e vendendo Villa Riva (due milioni) e Villa Devoto (due milioni) e comprare l’edificio degli Emiliani (costo 4 milioni) e con gli altri due milioni in dotazione al Comune, realizzare sia l’asilo sia la ludoteca, che avrebbe dovuto nascere nella serra. Capurro ha anche sottolineato come l’eliminazione della serra significhi cancellare il simbolo del patrimonio floreale della città.

Sono seguiti gli interventi del sindaco (in parte letto), dell’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio che ha in particolare spiegato che non verranno abbattuti alberi e dell’architetto Nicola Chiari, cooprogettista della nuova scuola.

