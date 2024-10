Regionali 2024, Casella (Avs): “Disabilità e fragilità, una rete di interventi per garantire inclusione”

Liguria. “La massima attenzione alle necessità dei disabili e delle persone con bisogni speciali: questo chiederemo, fin dal primo giorno, alla prossima giunta regionale”. Jan Casella (Avs) lancia un appello alla futura amministrazione ligure, chiedendo “impegni concreti per il sostegno alle fragilità”. Impegnato come educatore e formatore professionale, Casella parte dalla propria esperienza “per spiegare i bisogni dei ragazzi che necessitano di assistenza”.

“Ogni volta che ci salutiamo, al termine della giornata, mi chiedo se ho fatto del mio meglio, perché sento l’enorme responsabilità di dare una risposta solida alle loro fragilità. Se la politica non cerca questo tipo di risposta, non è la mia idea di politica. Occuparsi di progetti per disabili o per ragazzi dai bisogni speciali, non significa fare il compitino richiesto dalla retorica dell’inclusione e dell’integrazione a tutti i costi. Significa creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi a casa”, racconta Casella.

» leggi tutto su www.ivg.it