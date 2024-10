Regionali, a Savona l’onorevole Scotto: “Questa provincia non è la discarica della regione”

Savona. “Questa è un’elezione anticipata, la colpa è di chi non ha servito con disciplina e onore le istituzioni. E ricordo che ha scelto di patteggiare la pena per non affrontare il processo: nei fatti dici che hai avuto una responsabilità”. Lo dice l’onorevole Arturo Scotto, a Savona insieme all’ex onorevole Emanuele Fiano per la campagna elettorale di Andrea Orlando, Roberto Arboscello e Aurora Lessi.

“Non si può usare questa città – conclude – e provincia come la discarica di questa regione. Dobbiamo convincere le persone indecise che non ci credono più. C’è una differenza tra noi e gli altri e dobbiamo spiegarlo con coraggio”.

