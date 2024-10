Regionali, Calenda: “La Liguria cresce meno della media italiana, lo sviluppo economico è la nostra bussola”

Genova. Pienone alla sala Cap di via Albertazzi per l’incontro organizzato da Patto Civico Riformista con il leader di Azione, Carlo Calenda. A fare gli onori di casa Cristina Lodi, capogruppo del partito centrista in Comune a Genova e candidata alle elezioni regionali. Andrea Orlando è arrivato “in scivolata”, dopo l’appuntamento di piazza a Sestri Ponente, con Elly Schlein, proprio mentre Calenda stava parlando (bene) di lui.

“Perché lo abbiamo scelto? – spiega, ancora una volta, Calenda – perché molto banalmente noi eravamo all’opposizione di Toti e di Bucci, Azione lo era qui con Cristina Lodi e Pippo Rossetti, e lo siamo stati a buona ragione, io vengo da Erzelli dove ho visitato il magnifico ospedale, sapete, a ogni campagna elettorale mi portano a visitare questo ospedale che non c’è ma che è stato inaugurato un tot di volte”.

