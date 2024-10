Regionali, Lessi (Pd): “Con il rigassificatore si torna indietro. Lavoriamo per reindustrializzazione sostenibile e comunità energetiche”

Savona. “Anche se ora il rigassificatore non lo vuole più nessuno, non è tutto risolto. Purtroppo la palla in mano la ha il governo. Così come Giorgia Meloni ha telefonato a Marco Bucci per chiedergli di candidarsi, io chiederei al candidato del centrodestra di chiamare la presidente del consiglio per farsi firmare un documento con scritto che non sposterà il rigassificatore nelle nostre acque”. Lo dichiara Aurora Lessi, candidata consigliere regionale nella lista del Partito Democratico alle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre.

Per Lessi bisogna continuare a puntare sulla blue economy: “Teniamo al nostro territorio, stiamo investendo tanto in questa area anche in termini di sostenibilità e un rigassificatore ci porta indietro, si tratta di energia fossile. Superare questa produzione deve essere il nostro obiettivo, lavoriamo per una reindustrializzazione sostenibile“.

