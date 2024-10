Riqualificazione Piazzale Monte Grappa: verranno rimosse le palme e realizzate aiuole e pavimentazione drenante

Sono iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione presso Piazzale Monte Grappa, nella zona limitrofa al complesso scolastico del “2 giugno”, nel quartiere Umbertino. In una nota il Comune della Spezia spiega: “L’intervento, che costituisce il primo lotto di un progetto più ampio di riqualificazione, che coinvolgerà anche l’area di pertinenza dell’isolato della palestra di via del Dormitorio, prevede la de-pavimentazione e la sostituzione con materiale permeabile di un’area asfaltata e destinata a parcheggio (18 stalli) con un’estensione di circa 532 mq, in fregio alla rotatoria del piazzale Monte Grappa. Le opere previste sono tese alla riduzione del fenomeno dell’isola di calore urbano, al miglioramento del drenaggio urbano e più in generale al miglioramento delle condizioni ambientali di un ambito densamente popolato”.

In ordine, il lavori prevedono la demolizione dell’attuale pavimentazione in conglomerato bituminoso, l’esecuzione di sottofondo stradale in materiale riciclato per drenaggio pavimentazione in autobloccanti e la posa in opera di pavimentazione in autobloccanti filtranti.

Verranno eseguiti anche la posa di cordoli di delimitazione delle aiuole e dei parcheggi e l’ampliamento della rete di raccolta delle acque piovane. Verranno anche rimosse le palme che saranno trapiantate in un’altra area e realizzate le aiuole e la messa a dimora di cespugli e arbusti. Il costo complessivo dei lavori ammonta a 145mila euro.

