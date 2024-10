Sanità, Pastorino critica il PS Tracker: “Soluzioni di facciata che non risolvono i veri problemi”

Genova. “Riteniamo assurdo che venga considerato un miglioramento il fatto che il personale sanitario limiti le relazioni con i familiari per aggiornare sulle condizioni dei pazienti”. Così Gianni Pastorino, consigliere regionale e candidato alle elezioni del 27 e 28 ottobre nella Lista Orlando Presidente, commenta l’introduzione del nuovo applicativo PS Tracker, una misura che, a suo avviso, svilisce l’importanza del rapporto umano e terapeutico tra operatori sanitari, pazienti e i loro cari.

“Il colloquio tra il personale sanitario e i familiari è il cuore dell’assistenza stessa – prosegue Pastorino -. Questo proliferare di applicazioni non è altro che la dimostrazione dell’incapacità della giunta regionale di gestire il sistema sanitario in modo efficace. Si ricorre a soluzioni digitali di facciata perché i Pronto Soccorso non sono messi nelle condizioni di funzionare adeguatamente. In altre parole si accettano le condizioni dei pronto soccorso e che questi si chiudano a riccio rispetto alla realtà. Piuttosto che affrontare il vero problema del sovraffollamento, si accetta passivamente la sua normalizzazione e si spera di compensarlo con una app. Una vera e propria follia”.

