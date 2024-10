Sartori: “Piccole attività commerciali anima della Liguria”

Dall’ufficio stampa dell’assessore regionale e candidato Augusto Sartori

L’assessore regionale Augusto Sartori ha incontrato questa mattina a Genova il direttivo provinciale di Ascom durante il quale si sono affrontate le problematiche della categoria. “Oggi mi sono sentito come a casa perché per diversi anni in passato sono stato presidente Ascom di Santa Margherita Ligure – ha detto Sartori – Il mio impegno per il futuro sarà di portare avanti e affinare il Patto del Lavoro nel Turismo, giunto alla settima edizione, e il Patto del Lavoro nel Commercio e nell’Artigianato, varato quest’anno, in termini di sostegno al lavoro per aiutare le piccole attività commerciali e artigianali, tra l’altro molto apprezzate dai turisti e fondamentali per tenere vivi i piccoli centri e le città. Si tratta di un commercio autentico rispetto a quello omologato della grande distribuzione organizzata e dei centri commerciali”.

