Savona, l’opposizione attacca: “80mila euro per il progetto dello skate park, solo 6mila per le strade”

Savona. Scontro in commissione consiliare sulle risorse destinate allo skate park e alla prevenzione dei rischi dovuti alle forti piogge a Savona, in particolare nella zona ottocentesca. “Investite 80mila euro per affidare l’incarico per il progetto dello skate park, mettete solo 6mila euro aggiuntivi per la manutenzione delle strade e chiedete a un tecnico di fare un nuovo progetto per risolvere il problema degli allagamenti nel quadrilatero ottocentesco quando ce n’è già uno pronto. Le scelte che operate oggi con questa variazione mi lasciano incredulo“.

La variazione di bilancio, da oltre un milione di euro, è stata portata in commissione consiliare e ha scatenato le polemiche dell’opposizione: “Sarebbe opportuno sottrarre le risorse all’ennesimo ‘incarico professionale per la realizzazione di investimenti’. Con le esigenze che ha questa città, questa spesa grida vendetta”.

