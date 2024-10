Serie D, Ligorna. Pastorino: “Dominato dal primo all’ultimo minuto. Assolutamente convinto che arriveremo davanti al Vado”

Genova. Il Vado espugna il campo del Ligorna in una partita giocata con altissima intensità. Mister Matteo Pastorino giudica positivamente la prestazione dei suoi ragazzi nonostante sia arrivata la sconfitta.

“Paradossalmente sono soddisfatto, nel senso che capisco che perdere crea amarezza, soprattutto in questo modo, avendo dominato la partita dal primo all’ultimo minuto – dichiara Pastorino al sito del club -. Abbiamo giocato con grande qualità e abbiamo messo in grande difficoltà gli avversari, che sono stati più bravi di noi a capitalizzare le occasioni. Noi abbiamo creato tantissime occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, ma per un motivo o per l’altro non siamo riusciti a sfruttarle al meglio. Però, parto dal presupposto che ho già detto al mio staff, questa deve essere una partita di svolta, una svolta positiva”.

