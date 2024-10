Dall’ufficio stampa del Riviera Film Festival

L’attesissimo film “Goodbye Julia”, opera prima del regista sudanese Mohamed Kordofani, Premio della Libertà al Festival di Cannes 2024, miglior film e migliore sceneggiatura ai “Critics Awards for Arab Films 2024”, arriva nelle sale italiane il 24 ottobre 2024 con Satine Film e sarà presentato, in anteprima, in tour anche a Sestri Levante.

