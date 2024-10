Sori: Orlando prende atto delle necessità del Borgo

Da Ilaria Bozzo

Andrea Orlando in visita nel Golfo Paradiso passa dal Comune di Sori dopo i gravi fatti dell’alluvione di giovedì. Invitato dalla Consigliera comunale di opposizione Ilaria Bozzo il candidato Presidente della Regione è venuto a Sori per prendere visione della situazione più urgente in termini di rischio idrogeologico: il cimitero del capoluogo. Dopo il crollo del cimitero di Camogli anche quello di Sori presenta grande allarme. L’esigenza era di portare Orlando a vedere la situazione che deve essere attenzionata dalla Regione, chiunque sia alla guida, destra o sinistra occorre che su questo si agisca unitamente e presto. E’ quanto mai necessario impiegare i fondi in maniera corretta e sulle priorità perchè col passare degli anni i danni aumentano e i costi pure, la stima adesso per la messa in sicurezza è di 13 milioni di euro.

Oltre alla questione del cimitero Orlando è stato aggiornato anche sui danni subiti alla piscina comunale in Piazza Ghio, priva di copertura e sulle difficoltà nelle frazioni soresi. Orlando si è detto disponibile ad approfondire le situazioni e a lavorare di concerto per superare le criticità qualora venisse eletto.

L’auspicio è che anche Marco Bucci venga a vedere la situazione e ponga attenzione su questo, non è una questione di parte ma di responsabilità collettiva verso un territorio fragile.

» leggi tutto su www.levantenews.it