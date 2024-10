Spezia e Karlsruhe le uniche imbattute nelle top Serie B d’Europa

Ci sono lo Spezia di Luca D’Angelo, il Karlsruhe di Christian Eichner e nessun altro tra le imbattute nelle seconde serie dei top cinque campionati europei. Gli italiani e i tedeschi sono gli unici che in questo primo scorcio di stagione non sono mai incappati in sconfitte tra Italia, Germania, Inghilterra, Spagna e Francia. Due squadre sulle centodue partecipanti ai cinque tornei, che peraltro condividono una curiosa statistica: mai sconfitti, ma secondi in classifica.

Proprio come le Aquile di Luca D’Angelo, i tedeschi hanno conquistato fin qui cinque vittorie e quattro pareggi, per un totale di 19 punti, gli stessi dello Spezia. A guidare la classifica in Germania, però, c’è il Fortuna Dusseldorf, un ko ma 20 punti in graduatoria, due in meno di quelli che permettono al Pisa di Filippo Inzaghi di guidare la Serie B italiana davanti proprio allo Spezia. Un percorso quasi perfetto quello del Karlsruhe, che ha segnato molto più dello Spezia (20 reti), ma ha subito il doppio dei gol della difesa di D’Angelo (14 contro 7). I tedeschi, tra l’altro, non hanno ancora incrociato la capolista, cosa invece successa allo Spezia, che ha esordito in B proprio pareggiando sul campo del Pisa alla prima giornata.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com