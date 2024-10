Torna lo scambio libri in Piazza Brin al Centro anziani

Il Centro anziani di Piazza Brin il gruppo che si sta occupando della biblioteca ha ripreso l’attività di “Scambio Libri” con gli orari di apertura due volte alla settimana: il martedì dalle 17 alle 19, giovedì dalle 15 alle 16.30. Gli organizzatori spiegano: “Tutti hanno diritto alla lettura come mezzo di conoscenza,di accesso all’informazione, di crescita individuale e come strumento per esercitare una cittadinanza attiva e responsabile. Se leggi colori la tua vita. Vi aspettiamo in via Corridoni 7”.

