Via dell’Amore: domani riapre con orario invernale

Riapre domani, martedì 22 ottobre, la Via dell’Amore tra Riomaggiore e Manarola alle Cinque Terre, con l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’orario invernale dalle 8.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) per tutti, compresi i residenti. Questo l’esito del sopralluogo odierno che ha consentito ai tecnici della struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico e del Comune di Riomaggiore, con il personale della ditta Gheller, di accertare anche con l’ausilio di droni la situazione della falesia dopo il maltempo dei giorni scorsi. Il personale della ditta garantirà un presidio fisso in modo da tenere sotto controllo la situazione e, se necessario, inibire immediatamente il transito. In caso di allerta meteo di qualsiasi livello – gialla, arancione o rossa – il sentiero verrà chiuso.

