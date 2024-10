“A Spasso per Broadway”: al Teatro Chiabrera di Savona un evento di solidarietà a favore dell’ODV “Sono Sempre Io”

Savona. Sabato 26 ottobre 2024 alle ore 21, al Teatro Chiabrera di Savona, va in scena la commedia musicale “A Spasso per Broadway”, un’opera di Marta Arnaldi che promette di incantare il pubblico con un viaggio tra realtà e visioni. Le storie di persone e la storia del grande musical si intrecciano in una vibrante narrazione, ambientata alla fermata della metropolitana di Times Square.

La direzione musicale è affidata a Dario Caruso, mentre le scuole di danza coinvolte – Scarpette Rosse Danza di Vado Ligure-Cengio, Studiodanza SSD a RL di Varazze, Centro Studi Danza SSD A RL di Finale Ligure, Semplicemente Danza Savona e Centro Accademico Danza Moderna di Savona – sono coordinate da Alessia Berruti.

