Il Comune di Fosdinovo ha avviato un’importante attività di recupero e smaltimento degli autoveicoli abbandonati nel suo territorio. Negli ultimi mesi, l’amministrazione comunale ha intensificato i controlli, individuando più di dieci veicoli abbandonati che sono stati rimossi attraverso il lavoro certosino del Comando di Polizia Municipale senza alcun costo per il Comune. L’abbandono di autoveicoli rappresenta non solo un problema estetico, ma anche un rischio per la sicurezza pubblica”, hanno dichiarato il sindaco Antonio Moriconi e l’assessore delegato Orazio Arfanotti. “Con questa iniziativa vogliamo restituire decoro al nostro territorio e tutelare la salute dei cittadini.” Dello stesso avviso è il Responsabile della Polizia Municipale dott. Giuseppe Bongiovanni che ringrazia i propri agenti per il lavoro approfondito di ricerca, recupero delle auto abbandonate e smaltimento a carico del proprietario in situazioni complicate e di non facile soluzione, senza che questo abbia comportato costi per il Comune. Oltre al recupero dei veicoli, l’amministrazione sta pensando a campagne di sensibilizzazione per educare la popolazione a non abbandonare rifiuti di ogni genere sul territorio. “Il nostro obiettivo non è solo rimuovere i veicoli abbandonati, ma anche prevenire che fenomeni simili si ripetano in futuro”, ha concluso il sindaco Moriconi.

L’articolo Abbandono di veicoli sul territorio: il Comune di Fosdinovo ha avviato il recupero proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com